Allan-Napoli, GdS: rinnovo e cessione in estate, ADL gli ha fatto una promessa

Allan-Napoli, GdS: rinnovo e cessione in estate.

La permanenza di Allan in azzurro sembra sia destinata a concludersi a breve, un eventuale rinnovo non scongiurerebbe la sua partenza. Ne fa il punto l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il rinnovo dovrebbe essere una formalità perché il brasiliano dovrebbe andare via a fine stagione. Si tratta di una promessa fattagli un anno fa quando poteva passare al PSG, in quell’occasione ADL non ritenne l’offerta all’altezza e saltò tutto. Da allora il rapporto con la società si è incrinato toccando il fondo nei giorni dell’ammutinamento.

