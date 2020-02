SKY – Febbre alta per Fabian, contro la Samp possibile esordio dal 1′ in campionato per Lobotka

Fabian colpito da un attacco febbrile.

Non sembra esserci pace per l’infermeria del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, pare che un azzurro sia stato colpito da un forte attacco di febbre. Si tratta di Fabian Ruiz che per tale motivo non ha svolto nemmeno l’allenamento pomeridiano di oggi.

Contro la Sampdoria è molto probabile il forfait dello spagnolo ed ecco dunque profilarsi l’ipotesi Lobotka, che esordirebbe per la prima volta in campionato dal 1′.

