Napoli-Barcellona, bagarinaggio online: Curve a 239€, Distinti a 477€

Napoli-Barcellona, bagarinaggio online: cifre esorbitanti.

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In molti sognano di vedere giocare la propria squadra del cuore, in casa contro il Barcellona ed è quello che succederà di qui a poco quando gli azzurri affronteranno al San Paolo la formazione blaugrana in occasione della Champions League.

Come da immaginarsi si è già scatenata la corsa al biglietto, ma non solo. Sono tanti i siti di bagarinaggio che stanno approfittando della situazione per vendere i biglietti a cifre esorbitanti. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Per le Curve si parla di 239 euro, si sale a 477 euro per i Distinti mentre la Tribuna Posillipo sfiora i 700 euro.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI