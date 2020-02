PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-1 (68′ Uhunamure James): Finisce a Frattamaggiore, il Napoli sconfitto in casa può tornare ultimo

Live testuale Napoli-Bologna 0-1, giornata 17 del Campionato Primavera 1

Vince il Bologna sul campo del Napoli: tante lotte a centrocampo, tanta verve mostrata il campo dalle due formazioni, ma proprio un errore a centrocampo del Napoli porta all’unico gol della giornata segnato da Uhunamure James, centrocampista rossoblù. Ora il Napoli deve sperare in una sconfitta del Pescara (gara casalinga ora in corso contro la Lazio) per sperare di non ripiombare subito all’ultimo posto in classifica

90+4′ È FINITA! Il Bologna batte il Napoli in casa! Partita combattuta tra le due compagini che si son date battaglia a centrocampo

90+3′ Forse l’ultima occasione per il Napoli! Calcio di punizione per il Napoli

90+2′ Il Napoli tenta l’assalto in questi minuti finali: Bologna in vantaggio solo per 0-1, si cerca il pareggio

90+1′ Ammonito Sgarbi per simulazione in area! Strattonato il centravanti del Napoli all’interno dell’area rossoblù, giudicata simulazione dall’arbitro!

90′ Assegnati 4 MINUTI DI RECUPERO

89′ PALMIERI! Dalla sinistra il numero 11 azzurro prova la botta da fuori: attento Molla, Bologna ancora in vantaggio

86′ Ultimi due cambi nel Bologna: escono Juwara e Cangiano, entrano Acampora e Rabbi

85′ Ci ha provato il Napoli a pareggiare adesso: cross da un calcio di punizione dalla sinistra, atterrato in area Sgarbi ma per l’arbitro non c’è penalty

84′ CANGIANO! Ancora pericolosissimo centralmente il Bologna: il centravanti prova il pallonetto a Idasiak che riesce ma la sfera tocca la parte alta esterna della rete. Si salva ancora il Napoli

82′ JUWARA! Ancora Idasiak a negare la gioia del gol! Tiene in piedi gli azzurri il portiere polacco del Napoli! Juwara si ritrova al limite dell’area davanti al numero uno avversario e gli calcia la palla addosso

80′ Doppio cambio nel Napoli: escono Ceparano e Zanon, entrano il neo-acquisto, arrivato dall’Inter, Sami e Sgarbi

79′ JUWARA! Strepitoso Idasiak! Dopo tanta confusione col pallone a mezz’aria, l’esterno gambiano va in porta con un pallonetto ma con uno strappo il portiere azzurro devia sulla traversa! Bologna vicinissimo allo 0-2

77′ BALDURSSON! Bologna vicino al raddoppio! Cross dalla sinistra di Cangiano, sul secondo palo l’islandese va di testa verso l’angolino basso, deviazione in angolo preziosa di Senese

75′ Bonini primo ammonito del Bologna: grande contrasto in avanti sulla destra di Vianni che guadagna una punizione sul fallo del 3 rossoblù

74′ Primo cambio del Napoli: sacrificato il centrocampista Vrikkis per far entra il difensore Marrazzo e coprire il buco dopo l’espulsione di Manzi

73′ Terzo cambio del Bologna: esce Uhunamure James, al suo posto entra Di Dio

72′ ESPULSO MANZI! Dopo l’ammonizione di qualche minuto fa, rosso diretto per un contrasto a palla lontana su Uhunamure James! Che ingenuità del capitano, azzurri in 10

71′ Continua ad attaccare il Bologna, i rossoblù cercano il doppio vantaggio

68′ UHUNAMURE JAMES. Bologna in vantaggio. Dopo un’azione insistita del Napoli gli azzurri perdono un brutto pallone a centrocampo: Juwara ne approfitta correndo sulla destra, il cross al centro e per il numero 7 che insacca sotto la traversa

66′ Secondo cambio del Bologna: in avanti entra Baldursson, gli fa spazio Stanzani

64′ Partita molto spezzettata dai falli delle due squadre, l’arbitro è molto spesso generoso: ad ora ammonito solo Manzi del Napoli

62′ JUWARA! Ottima chiusura di Manzi sul tiro dell’esterno del Bologna, percussione centrale dei rossoblù che culmina in un corner

60′ Sprecata l’occasionissima dal Napoli: Palmieri col destra calcia sul fondo, non sfruttata la possibile soluzione col sinistro di potenza di Vrikkis

59′ PUNIZIONE IN AREA PER IL NAPOLI! Clamoroso errore di Molla che prende il pallone con le mani in area dimenticandosi del retropassaggio del compagno

58′ Lotta a centrocampo tra le due formazioni, non cambia la trama della partita

55′ Costanzo indemoniato: dopo un calcio d’angolo per gli azzurri prova la conclusione e giostra da solo l’azione nella trequarti avversaria. Commette fallo su Saputo dopo essersi allungato il pallone

53′ Grande contropiede del Napoli non capitalizzato! Scatto centrale di Vrikkis che allarga sulla sinistra da Palmieri, l’11 azzurro non riesce a saltare l’avversario

51′ MAZZA! Sul calcio di punizione seguente il numero 4 rossoblù va col sinistro in porta, Idasiak blocca in due tempi

50′ Manzi primo ammonito del match, brutto scontro di gioco a centrocampo con Uhunamure James

48′ Controffensiva del Bologna sull’out di destra con Juwara che tenta il cross: troppo lungo per tutti

47′ Buona azione sulla sinistra del Napoli: Costanzo mette il cross al centro per Vianni che prova a deviare di testa ma per poco non riesce

45′ Primo cambio nel Bologna: Entra Grieco ed esce Ruffo a centrocampo

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Le squadre sono rientrate in campo

SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI PER L’INTERVALLO

45+1′ FINE PRIMO TEMPO: Il Napoli chiude in avanti ma senza nessuna azione pericolosa da registrare, il Bologna ci ha provato a passare in vantaggio con un cross dalla destra ma la difesa azzurra ha chiuso bene

45′ Sarà affidato 1 MINUTO DI RECUPERO

43′ Adesso è il Napoli che costruisce, si ribalta il copione del match per i minuti finali di primo tempo

41′ Il Napoli, adesso, insiste sulla fascia destra: buona prova di Vrikkis per ora, che si fa trovare molto dai compagni sulla sua fascia, l’azione culmina con un corner sprecato

39′ Ancora Bologna con un cross dalla destra di Juwara: Uhunamure James prova col destra calciare ma la difesa azzurra chiude assai bene

38′ Si combatte a centrocampo ma da un po’ le due formazioni non riescono più ad arrivare palla al piede negli ultimi 20 metri

35′ Fase di stabilizzazione della gara, la partita è equilbratissima e combattutissima

32′ Contropiede che poteva essere letale non capitalizzato dal Napoli, buona occasione sciupata sull’out di destra

30′ Possibile rigore non affidato al Napoli, atterrato in area avversaria Vianni che riceveva la sfera spalle alla porta: per l’arbitro non c’è nulla

29′ PALMIERI! Imperioso scatto di Zanoli sulla destra per ripartire in contropiede sul filo del fallo laterale, sul cross pescato a sinistra Palmieri che prova la giocata e calcia sull’esterno della rete

27′ Saputo di testa su angolo del Bologna: Manzi il mette il pallone in testa sul secondo palo ma la deviazione è altissima

25′ La trama del match è ancora la stessa: Bologna con il predominio della palla che costruisce, il Napoli risponde in contropiede e lo fa con tanta qualità. Manca solo il gol

23′ ZEDADKA! Dopo una battuta sporca sull’angolo, sul primo palo il francese va a deviare verso la porta felsinea col pallone che esce di poco

22′ Napoli ora in avanti, serie di calci d’angolo per gli azzurri

21′ Ancora Bologna: Uhunamure James ci prova dal limite dopo un lancio lungo per Stanzani che in area va di sponda, bene in uscita

19′ SAPUTO! Punizione dalla destra per il Bologna: Mazza mette sul secondo palo per Saputo che di testa va in porta, Idasiak attentissimo blocca

17′ Juwara momentaneamente fuori dal campo: sgambettato da Costanzo, ha ricevuto a terra una tacchettata in volto, a breve tornerà sul terreno di gioco

15′ La partita si è accesa: Bologna in possesso di palla e che produce di più del Napoli ma gli azzurri stanno uscendo bene e hanno prodotto 2 occasioni da gol

13′ CANGIANO! Buonissima occasione del 9 rossoblù: pescato in area da un cross sulla destra calca verso Idasiak, palla in angolo

11′ ZANON! Grande azione del Napoli sulla sinistra! Vianni metto sul fianco per Palmieri, il cross basso non arriva a Vrikkis che liscia ma dietro c’è Zanon che spara contro Molla: attento il numero 1 rossoblù

9′ Vianni! Prima azione offensiva del Napoli: sulla progressione di Palmieri sull’out di sinistra il lancio ad allargare a destra da Vrikkis, sul cross al centro Vianni prova a deviare verso la porta di Molla senza riuscire al meglio nell’intento

8′ Mazza! Tiro da fuori del 4 bolognese, il rasoterra viene bloccato da un attento Idasiak

7′ Possesso palla accentuato del Bologna, il Napoli cerca la chiave tattica per rispondere agli attacchi dei rossoblù

5′ Ancora Bologna: su cross dalla sinistra pescato Juwara in area azzurra che non si coordina bene.

4′ Il Bologna gioca molto corto a centrocampo e chiude gli spazi, il Napoli non riesce a passare.

3′ Palmieri perde un brutto pallone a centrocampo e trasforma l’azione del Bologna da difensiva a offensiva: Lunghi prova la botta da fuori area ma Idasiak è attento e blocca

2′ Prima azione offensiva del Bologna: sulla destra il cross di Stanzani esce direttamente sul fondo

1′ Il Bologna parte subito offensivo sull’out di sinistra, il Napoli risponde difensivamente bene.

FISCHIO D’INIZIO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna, 17esima giornata di Campionato Primavera 1. In questa sfida avverrà l’esordio casalingo del neo-allenatore azzurro Giuseppe Angelini. Gli azzurrini balzati dall’ultimo al penultimo posto in classifica con 12 punti dopo la vittoria col Torino la scorsa settimana. Sarà scontro salvezza col Bologna, che occupa il quart’ultimo posto con 16 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese, Costanzo; Zanon, Ceparano, Vrikkis; Zedadka, Vianni, Palmieri.

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Lunghi, Bonini, Portanova, Saputo; Mazza, Uhunamure James, Ruffo; Stanzani, Cangiano, Juwara.

