Giuntoli pronto ad insistere per Kumbulla, GdS: intesa già raggiunta col Verona

Giuntoli pronto ad insistere per Kumbulla.

A fine stagione il Napoli ripartirà da un nuovo progetto, avviato proprio nel mese di gennaio appena conclusosi. A delinearne il profilo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Con gli arrivi ci saranno anche delle partenze eccellenti, ma il Napoli dovrà mettersi il passato alle spalle e ripartire. In primo luogo si dovrà individuare l’allenatore a cui affidare il nuovo Napoli composto da calciatori di medio valore e giovani in prospetto di crescita. Sono già arrivati Demme, Lobotka e Politano, Rrahmani e Petagna si aggregheranno a giugno. Giuntoli insisterà per Kumbulla nei prossimi mesi, col Verona l’intesa è già stata raggiunta.

