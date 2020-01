SKY – Il Napoli potrebbe cedere Younes al Mainz per Mateta. Llorente potrebbe andare in prestito all’Inter se…

Calciomercato Napoli, al Menz la società azzurra potrebbe offrire anche Younes. Con l’arrivo di Petagna, Llorente potrebbe andare in prestito all’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli vuole rinforzare l’assetto d’attacco, chiedendo al Mainz il giocatore classe ’97 Philippe Mateta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la squadra azzurra potrebbe includere nella trattativa con i tedeschi anche la cessione di Amin Younes.

MARCHETTI PARLA DI LLORENTE ALL’INTER E PETAGNA AL NAPOLI

Secondo quanto detto da Luca Marchetti, esperto di mercato, il Napoli potrebbe cedere in prestito Llorente all’Inter con l’ingresso di Petagna nella squadra azzurra. Infine aggiunge: “Petagna? E’ stata alzata l’offerta a 22 milioni più 2 di bonus, ma la Spal non vuole cederlo perché deve salvarsi e ha aperto solo per l’estate. L’alternativa è Mateta del Mainz”.

