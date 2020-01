Bonucci: “Il Napoli ha dato più del 100%. Noi abbiamo qualità ma siamo stati lenti”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel post partita di Napoli – Juventus, Bonucci rilascia alcune parole ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

BONUCCI, POST PARTITA NAPOLI-JUVENTUS

“Juve passiva?

Sicuramente davanti abbiamo trovato un Napoli che ha dato più del 100%, era cattivo, aggressivo sulle seconde palle, noi abbiamo dato il 99% dal punto di vista emotivo e ci abbiamo rimesso su 2 episodi. Abbiamo qualità , ma se la spia si spegne è difficile che questa si riattiva.

Stasera non abbiamo fatto quello che serve per la vittoria, eravamo lenti nel pressare. Il Napoli ha dato tutto se stesso e Gattuso tira fuori tutto quello che hai.

De Ligt?

Sta proseguendo su buoni livelli, ha fatto ottime chiusure oggi, ma gli serve tempo. Comincia a dirigere la squadra da dietro, è importante per un difensore, ha dei margini importanti di miglioramento come tutti. Nel calcio sono fondamentali i tempi e come gira il pallone, se la palla va lenta dai opportunità agli avversari di schierarsi. A Paulo chiediamo uno sforzo in più in fase difensiva, questo può portare a poca lucidità. Il mister ci dice di difendere sempre a zona. Riguardando il gol siamo perfetti“.

