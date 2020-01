Sarri torna al San Paolo, CdM: ecco come verrà accolto dai tifosi delle Curve. Il retroscena

Sarri torna al San Paolo, l’accoglienza dei tifosi.

Questa sera al San Paolo andrà in scena il match più sentito di sempre da parte del popolo napoletano, Napoli-Juventus non si giocherà solo in campo, ma anche in panchina. Maurizio Sarri, ex allenatore della compagine azzurra, metterà infatti piede per la prima volta nell’impianto di Fuorigrotta da avversario, dopo il suo trascorso in azzurro.

Sarri torna al San Paolo, accolto con indifferenza

Come verrà accolto il tecnico toscano dal suo ex pubblico? A darci l’indiscrezione è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. La linea che sembra prevalere è quella dell’indifferenza, Sarri non dovrà percepire nè amore, nè odio: questo è il pensiero soprattutto della Curva B, grande sostenitrice del tecnico durante la sua parentesi in azzurro.

