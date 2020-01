Politano-Napoli, CorSport: lunedì visite mediche e firma, contro la Sampdoria il debutto in maglia azzurra

Politano, contro la Sampdoria il debutto in maglia azzurra.

Matteo Politano diventerà a breve un calciatore del Napoli, l’esterno offensivo dell’Inter sosterrà domani le visite mediche a Villa Stuart per poi cominciare la sua nuova avventura nella città partenopea.

Politano, probabile debutto contro la Samp

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato un vero e proprio braccio di ferro quello tra Napoli e Inter che, tra chi voleva spendere 20 mln e chi voleva incassarne 25, si sono fermati a 23, così distribuiti: 2 mln per il prestito, 19 mln per il riscatto obbligatorio e altri 2 mln di bonus.

Il calciatore sarà a disposizione di Gattuso a partire da martedì, per cominciare a pensare alla Sampdoria, suo probabile debutto in maglia azzurra.

