Pistocchi: “Il miglior Napoli visto quest’anno, si torna a vincere e convincere”

Napoli-Juventus, il commento di Pistocchi.

Termina con la vittoria degli azzurri uno dei match più importanti della stagione. Il Napoli riesce ad imporsi sulla Juventus per 2 reti ad 1, dopo un primo tempo ed un inizio di ripresa equilibrati, in cui le due squadre non erano andate oltre lo 0-0. Ad aprire le danze un gol di Zielinski, poi il raddoppio di Insigne. Insidie nel finale, quando Ronaldo riesce a segnare un gol di soppiatto, che tuttavia non basta per cambiare il risultato di per se già scritto.

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha condiviso sui social il suo commento alla partita: “Nap-Juv 2:1 Il miglior Napoli visto quest’anno, ordinato e compatto, batte una Juve spenta e poco pericolosa. Tutti i gol nel 2^ tempo, 1:0 Zielinski (errore di Szczesny) 2:0 Insigne. Inutile il gol di CR7 al 91^, il Napoli torna a vincere e convincere”.

