Gattuso: “Ottimo gioco del Napoli, ma bisogna pedalare ancora perché abbiamo fatto danni in questi mesi. Non vedo l’ora che il mercato finisca!”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Partita terminata, il Napoli batte la Juventus per 2-1. Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

POST NAPOLI-JUVENTUS

“Questa sera c’è stata la scintilla?

Io stasera vado a casa e ripenso alla Fiorentina, ma penso a questo momento giusto dove abbiamo vinto con due grandi squadre. Bisogna pedalare! In questo momento abbiamo 27 punti ma non c’è nessun rammarico, grande complimento ai ragazzi. Bisogna continuare, vogliamo le cose giuste e dopo la qualità viene fuori.

Come hai costruito il gruppo di questa sera, cosa ti è piaciuto?

Abbiamo fatto due fasi: nella fase di possesso abbiamo giocato come una grande squadra, quella di non possesso con grande rispetto per gli avversari. Grande copertura dei centrocampisti. si è visto che le mezz’ale coprivano i terzini per non subire i gol.

Mi sono infastidito per il gol ricevuto perchè non bisogna regalare nulla, il portiere deve stare nella posizione giusta. Su Meret dicevano che non poteva giocare con i piedi ma non è vero, se si lavora si riesce a fare tutto. Da quando sono arrivato ho preso pochi gol.

Il gioco da dietro, sempre un gioco di possesso.

Io so che a mr Capello non piace il possesso perchè diceva di non copiare Guardiola, ma a me piace perchè dopo voglio riempire il campo e sfruttare quando bisogna andare in avanti. Non mi piace palleggiare per far vedere che sono bravo”.

Capello: “A me non piace quando si dà la palla al portiere, non per altro”.

Gattuso aggiunge: “Io penso che Zielinski può diventare un giocatore forte, se migliora anche l’ultimo passaggio. Callejon è diverso da lui perchè gli piace attaccare la profondità e gli piace giocare sulla linea. Milik mi è piaciuto ci ha fatto sviluppare bene, però dobbiamo migliorare.

Palla coperta.

Penso che per giocare con la difesa, tante volte il difensore esce per accorciare ma dopo la mezz’ala gli va addosso e se sterza vuol dire che possiamo risalire, questa è la palla coperta.

La rottura offensiva non c’è più, siamo stati 15-20 metri a non regalare occasioni. Partivamo dal basso.

I giocatori con la curva.

Io sto da poco quì, questa squadra si è fatta male da sola. Adesso sta a noi far divertire la gente. Abbiamo preso dei fischi adesso bisogna pedalare, non dobbiamo pensare che i problemi sono finiti.

Che obbiettivi ti poni?

No, penso alla giornata. Non mi fido. Spero che i giocatori rimarranno e non vedo l’ora che il mercato finisca”.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI