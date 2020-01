Napoli-Juventus, GdS: torna il grande pubblico al San Paolo, attesi oltre 40mila tifosi azzurri!

Napoli-Juventus: torna il grande pubblico al San Paolo.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Torna la grande cornice di pubblico al San Paolo, proprio in occasione della partita più sentita dell’intera stagione! Napoli-Juventus si giocherà questa sera nell’impianto di Fuorigrotta, colmo di tifosi azzurri come non si vedeva da troppo tempo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport comunica che saranno oltre 40 mila i supporters del Napoli che affolleranno le tribune del San Paolo. La sfida con la Juve è sempre un evento, anche con 27 punti di distacco. Napoli la vive come un qualcosa di unico, anche più della sfida di Champions League contro il Liverpool di settembre, che contò invece 38 mila spettatori.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI