Napoli-Juve, gioco interrotto: Dybala ne approfitta e va a salutare Gattuso

Napoli-Juventus si sta giocando in questo momento al San Paolo, ancora ferma sul pareggio a reti inviolate.

A circa 5′ dall’inizio del secondo tempo, Pjanic ha chiesto il cambio per un problema improvviso avvertito nel corso della partita. A quel punto un bianconero ha sfruttato lo stop per compiere un bel gesto di sportività.

Paulo Dybala ha approfittato di questa interruzione per andare a salutare Gattuso. I due si conoscono da tempo, da quando l’argentino giocava tra le file del Palermo. Anche Ronaldo si è avvicinato al tecnico azzurro per scambiare qualche parola in occasione della fine del primo tempo.

