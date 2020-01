Morto Kobe Bryant, leggenda della Nba: incidente con il suo elicottero in California

Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero.

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una tragedia che sconvolge il mondo del basket e dello sport: Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers, è morto oggi in un incidente in elicottero a Calabasas. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime.(ANSA).