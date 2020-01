Mertens vuole restare a vita in azzurro, Tuttosport: spunta l’idea asse Napoli-Belgio per il futuro! I dettagli

Mertens vuole restare a vita in azzurro, ma non solo.

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

C’è ancora speranza per la permanenza di Dries Mertens in azzurro. Il folletto belga, soprannominato “Ciro” per il suo attaccamento al Napoli e a Napoli potrebbe decidere di continuare a fare del San Paolo la sua casa, lì dove è stato tanto amato.

Mertens desidera restare a vita in azzurro, ma non solo

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, con il belga esiste un rapporto di amore-odio. De Laurentiis gli ha migliorato l’offerta a 4 mln a stagione per due anni, ma Mertens un bonus di riacquisto del cartellino pari a 5 mln. Tuttavia, presto si potrebbe raggiungere un compromesso, visto l’amore smisurato del belga per l’ambiente azzurro. Il desiderio del calciatore è di chiudere la carriera a Napoli e restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. Vorrebbe inoltre creare un ponte tra Napoli e Belgio, per portare in azzurro i giovani talenti della sua terra.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI