Il Napoli pensa al futuro, Tuttosport: squadra formata da giovani, affiancati da due nomi di grande esperienza

Il Napoli pensa al futuro, ecco la squadra del domani.

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli è proiettato sul mercato per costruire la squadra del presente, ma pensa anche al futuro. Il club sta infatti progettando la squadra del domani e ha già in mente i due nuovi leader: Ospina e Allan.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli del futuro sarà composto da ragazzi in gamba affiancati da due nomi di grandi esperienza, Ospina e Allan per l’appunto. Nonostante le dispute tra il brasiliano e la società, Giuntoli avrebbe trovato un accordo con i suoi manager per prolungargli il contratto fino al 2024. Il Napoli potrebbe dunque sbaragliare la concorrenza di Inter, Juve e Psg e accontentare il mediano che tanto piace a Gattuso.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI