Napoli-Juventus, gli highlights della partita.

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

HIGHLIGHTS NAPOLI JUVENTUS – Termina con la vittoria degli azzurri uno dei match più importanti della stagione. Il Napoli riesce ad imporsi sulla Juventus per 2 reti ad 1, dopo un primo tempo ed un inizio di ripresa equilibrati, in cui le due squadre non erano andate oltre lo 0-0. Ad aprire le danze un gol di Zielinski, poi il raddoppio di Insigne. Insidie nel finale, quando Ronaldo riesce a segnare un gol di soppiatto, che tuttavia non basta per cambiare il risultato di per se già scritto.

HIGHLIGHTS NAPOLI-JUVENTUS, IL VIDEO

Clicca qui per vedere la sintesi della gara tra Napoli e Juventus terminata con la vittoria degli azzurri per 2-1.

Fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia correre: il VAR non interviene

Grandi poteste e accenni di polemiche nel corso di Napoli-Juventus. Intorno al 70esimo minuto, sul risultato di 1-0 per la squadra di Gattuso, c’è stato infatti un contatto sospetto nell’area bianconero con il pallone controllato da Zielinski e intercettato – in maniera abbastanza netta – con la mano da Cuadrado.

Proteste di tutti i calciatori del Napoli, panchina compresa, ma l’arbitro Mariani ha lasciato proseguire. Il VAR Rocchi, inoltre, non ha richiamato il direttore di gara all’on field review.

Napoli-Juventus, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Rui; Ruiz, Demme (23’st Lobotka), Zielinski (35’st Elmas); Callejon, Milik (44’st Llorente), Insigne. A disposizione: Daniele, Karnezis, Leandrinho, Lozano, Luperto, Maksimovic. Allenatore: Gattuso.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (4’st Rabiot), Matuidi (27’st D.Costa); Dybala (27’st Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Coccolo, Pinsoglio, Ramsey, Rugani. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 17’st Zielinski (N), 41’st Insigne (N), 44’st Ronaldo (J)

NOTE: Ammoniti Demme (N); Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo (J). Recupero: 1′ e 4′.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI