SKY – Il Napoli insiste per Petagna, oggi nuova offerta da 21 mln più bonus

Il Napoli insiste per Petagna, oggi nuova offerta.

Gianluca Di Marzio, nel corso del programma Sky Calcio Show, in onda durante il pre-partita di Napoli-Juventus, ha fatto il punto sul mercato degli azzurri. A quanto pare il Napoli sembra insistere per Andrea Petagna, attaccante in forza alla Spal, deciso a trovare a tutti i costi un nuovo numero nove.

A tal proposito il club azzurro avrebbe fatto una prima offerta da 20 milioni, rilanciando poi quest’oggi con un’ altra offerta da ben 21 milioni più bonus. La Spal non vuole darlo via, ma barcolla.

