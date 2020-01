FOTO – Costretto ad indossare la maglia della Juve, il bambino mostra tutto il suo disappunto in diretta tv

Costretto ad indossare la maglia della Juve, si ribella in diretta tv.

Un episodio alquanto simpatico, avente come protagonista un bambino, è avvenuto in occasione di Napoli-Juventus. Prima ancora dell’inizio del match, al momento del consueto giro di telecamere sui calciatori di entrambe le formazioni, uno dei bambini entrato in compagnia dei calciatori ha mostrato tutto il proprio disappunto nel dover indossare la maglia bianconera.

Non appena viene inquadrato dalle telecamere, eccolo fare cenno di no con il dito, mimando poi il gesto di strappare la maglia. Un evento che non è di certo passato inosservato ai telespettatori. Un tifoso del Napoli a tutti gli effetti!

IL GESTO:

