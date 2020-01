VIDEO – Alvino: “Ma come? ‘O Napulicchio vi ha fatto il servizietto? C’è una giustizia divina, bye bye”

Napoli-Juventus, il commento di Alvino.

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Juventus termina con la vittoria degli azzurri che si impongono per 2-1, vincendo un match importantissimo e portando a casa tre punti d’oro. Carlo Alvino esprime tutta la sua gioia per la vittoria con un commento estremamente ironico.

“Ma come, o Nabbul, come dite voi con la B, ‘o Napulicchio, vi ha fatto il servizietto? Lo sapete perché? C’è una giustizia divina! Forza Napoli e non c’accir nisciun! A casa, a casa vostra! Bye bye. O Nabbul, B, B”.

IL VIDEO:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI