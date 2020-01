Sarri: “Se mi fischieranno sarà una dimostrazione d’affetto. Tornare ad allenare il Napoli? Dopo la Juve potrei ritirarmi”

Maurizio Sarri parla del Napoli in occasione della partita che disputerà con la sua Juventus

In occasione della partita Napoli – Juventus, che si terrà domenica 26 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio San Paolo, Maurizio Sarri ha parlato durante la conferenza. Ecco quanto evidenziato:

“Quanto spazio c’è nei suoi pensieri quello che rappresenta Napoli per lei?

È chiaro, per me è una partita particolare. Ma non bisogna rischiare di spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo, ovvero andare là, giocare una partita di livello e cercare di portare a casa i tre punti. La partita è difficile e complicata per diversi motivi.

Considera chiusa la possibilità di tornare un giorno a Napoli?

In questo momento non ho questi pensieri. Dopo quest’esperienza potrei anche smettere di allenare, dipenderà dalla mia capacità di fare ancora bene.

Su Higuain, anche lui di ritorno a Napoli.

Non guardo gli aspetti personali, se scenderà o meno in campo dipenderà da decisioni tattiche.

Quali sono le aspettative dal punto di vista tattico e come cambia la squadra con l’inserimento del nuovo giocatore Demme?

Con l’ingresso di Demme torna ad avere un punto di riferimento centralmente. Il Napoli è una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca può fare un grande partita. Ha una classifica che non rispecchia come hanno giocato. La qualità tecnica altissima. È una partita difficile perché la vittoria in Coppa può risollevarli e io so benissimo quanto conti per loro la partita di domani.

Si aspetta i fischi? Sarebbero ingiusti?

Li considererei una manifestazione d’affetto. Quando se ne andò Higuain i fischi furono ingiusti.

Com’è cambiato il Napoli da Ancelotti a Gattuso?

Sta cambiando. L’arrivo dei centrocampisti mostrano che vogliono giocare in maniera diversa. Gattuso è un allenatore che dà grande solidità alle squadre.

Gattuso ha detto che spesso il suo punto di riferimento era il gioco di Sarri, lei si ispirava a qualcuno in particolare?

Difficile dirlo perché poi fai la somma delle esperienze e l’evoluzione ti porta a pensare che sia tutta roba tua. Magari all’inizio prendi spunto da qualcuno. Poi sicuramente da qualcuno avrò preso qualcosa”.

