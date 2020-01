Gazzetta dello Sport – Politano al San Paolo per Napoli-Juventus

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al San Paolo per vedere Napoli-Juventus potrebbe esserci un tifoso in più. Secondo quanto riportato dalla rosea, oggi dovrebbe arrivare la chiusura ufficiale dell’affare Politano. Il giocatore dopo 18 mesi lascia l’Inter e approda nel Napoli di Rino Gattuso. Politano potrebbe essere al San Paolo in occasione della sfida tra Napoli e Juventus di domenica sera, per una sorta di passerella speciale.

