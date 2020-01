UFFICIALE – Tonelli è un nuovo giocatore della Sampdoria. Le sue prime parole: “Felice di essere tornato, l’ho voluto fortemente”

Tonelli esprime alcune parole sulla sua nuova squadra

Lorenzo Tonelli è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Il nuovo giocatore blucerchiato nel centro sportivo di Bogliasco ha rilasciato alcune parole – prima di iniziare l’allenamento – a Sky Sport: “Sono davvero felice di essere tornato, volevo fortemente la Sampdoria”.

SAMPDORIA – SASSUOLO, TONELLI TITOLARE

Tonelli va in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto dal Napoli per 3 milioni di euro. Il giocatore fiorentino potrebbe già scendere in campo da titolare nella prossima sfida in casa con il Sassuolo, considerata l’emergenza in difesa con solo due centrali a disposizione: Colley e Regini.

