SKY – Napoli, possibile ritorno in campo di Maksimovic contro la Juventus

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, Maksimovic potrebbe giocare contro la Juventus

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La situazione in merito agli infortunati del Napoli resta stabile. Secondo quanto riferito dal report dell’allenamento, ancora terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly, Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.

MAKSIMOVIC CONTRO LA JUVENTUS

La redazione di Sky Sport comunica che l’unico giocatore – tra quelli che stanno recuperando le condizione fisiche – che potrebbe giocare contro la Juventus è Maksimovic, mentre Allan potrebbe volare in Brasile dal terzo figlio nato proprio in queste ore.

