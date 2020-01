SKY – Politano, incontro tra Giuntoli e agenti in mattinata: l’accordo in chiusura

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Matteo Politano si avvicina sempre di più al Napoli: gli azzurri lavorano per ottenere il sì definitivo.

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, tramite il suo sito ufficiale annuncia che in mattinata ci sarà un nuovo incontro tra il ds del Napoli, Giuntoli, e gli agenti del calciatore (Lippi e Pennacchi) per trovare un accordo definitivo. Il colloquio potrebbe risultare molto importante, visto che sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca dopo che già al termine dell’incontro di ieri le parti erano vicine all’intesa.