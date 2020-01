Sportitalia – Scambio tra Allan e Vecino inverosimile: il valore dell’azzurro è molto più alto

Smentite da Sportitalia sullo scambio Allan-Vecino tra Napoli e Inter

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nelle ultime ore di mercato, molto calde sulla pista Napoli-Inter, è spuntata l’ipotesi di un possibile scambio tra le due società dell’azzurro Allan e del nerazzurro Matias Vecino. Tale ipotesi, però, è stata totalmente smentita dal collega Alfredo Pedullà, in diretta sull’emittente televisiva Sportitalia, con queste parole:

“Smentiamo lo scambio Vecino-Allan, o meglio c’è il gradimento ma non c’è la condizione in merito ai cartellini. Vecino è stimato intorno ai 20 milioni, Allan nettamente superiore! Non ci sono le basi per la trattativa. È una situazione che non è decollata neanche con i pensieri“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI