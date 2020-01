Rodrigo verso il Barcellona, prestito con riscatto per un totale di 58 milioni al Valencia. Lo cercò anche il Napoli

Il Barcellona ha trovato il sostituto dell’infortunato Luis Suarez: arriva dal Valencia e lo cercava il Napoli

È arrivata questo oggi l’indiscrezione di mercato su Rodrigo Moreno, centravanti del Valencia, dal quotidiano sportivo spagnolo SPORT. Il Barcellona sarebbe pronto a rilevare il cartellino dell’attaccante dai pipistrelli per una cifra incredibile, così da sopperire alla mancanza prolungata per infortunio del suo bomber uruguaiano Luis Suarez. Rodrigo era stato cercato più volte, nelle ultime sessioni di mercato, anche dal Napoli. Ecco quanto riportato dal quotidiano SPORT:

“Il Valencia ha dato l’ok per la cessione di Rodrigo al Barcellona e aspetta che l’agente Jorge Mendes finalizzi la trattativa. Operazione da 8 milioni di euro per il prestito oneroso con maxi-riscatto di 50 milioni. I blaugrana vorrebbero pagare in estate la grande parte della somma totale per il calciatore: ciò va bene al numero uno del Valencia, Peter Lim, purché si adoperi la formula dell’obbligo di riscatto“.

