Sportitalia – Nessun contatto tra Inter e Napoli per Vecino: il centrocampista uruguaiano potrebbe andare all’Everton

Pedullà smentisce la notizia in merito al possibile arrivo di Vecino al Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale, per Matias Vecino non ci sarebbero stati contatti diretti tra il Napoli e l’Inter.

MATIAS VECINO POTREBBE LASCIARE L’INTER

Matias Vecino non è più intoccabile in casa Inter. Il rapporto con Conte non è quello di inizio stagione, nulla di eclatante ma la scintilla che può portare a una separazione prima di venerdì 31 (ultimo giorno di mercato).

VECINO NEL MIRINO DELLE SQUADRE EUROPEE

Il centrocampista uruguaiano nerazzurro piace anche a 3 squadre europee: circa venti giorni fa, l’Everton di Ancelotti avrebbe mostrato un interesse per Vecino, che piace anche al Tottenham ma per il momento i riflettori sono sull’operazione Eriksen. Il Manchester United lo vorrebbe in prestito secco ma l’Inter non ci pensa e aveva provato (senza successo) a chiudere uno scambio con Matic.

