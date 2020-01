Buffon: “Contenti di aver battuto la Roma, ci teniamo alla Coppa Italia. Ora pensiamo al Napoli”

Le considerazioni del portiere della Juventus Gianluigi Buffon sulle sfide con Roma e Napoli

Sulla sua app ufficiale Gianluigi Buffon, numero uno della Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri per 3-1 contro la Roma nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e presentato il prossimo match di campionato contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Un’altra vittoria convincente. Un’altra semifinale conquistata. Siamo molto soddisfatti della prestazione di ieri contro la Roma, che ci permette di continuare la striscia positiva. Il successo sui giallorossi, così come quello contro il Parma, ha ribadito ciò che avevo scritto una settimana fa: la squadra ha iniziato nel migliore dei modi il 2020 e non vuole lasciare nulla per strada. Neppure la Coppa Italia, anzi. Ci teniamo molto al trofeo nazionale. Fortunatamente la squadra ha sollevato spesso il trofeo“.

“Ci godiamo questo traguardo per ora, giusto il tempo di iniziare a preparare la difficile sfida di domenica sera contro il Napoli. Poi attenderemo settimana prossima per sapere chi sarà l’avversaria da affrontare in semifinale“.

