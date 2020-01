Sinatti, ex preparatore di Sarri: “Dopo il suo addio c’è stato un declino! Dovevamo lasciare il Napoli, ci volevano altri stimoli per i giocatori”

Francesco Sinatti parla del Napoli post Sarri, sottolineando le differenze

L’ex preparatore di Sarri a Napoli, Francesco Sinatti è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” programma radiofonico su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

IL NAPOLI DOPO L’ADDIO DI SARRI

“Rispetto a quanto fatto a Napoli nel triennio di Sarri, vedere il Napoli in queste condizioni dispiace. Abbiamo provato a creare qualcosa di importante che però è svanito molto velocemente. Dal dopo Sarri è stato un declino. Ogni allenatore ha un sistema di lavoro e questo può essere giusto o sbagliato, dipende dai risultati. Ancelotti ha utilizzato il suo sistema di lavoro che però non ha portato risultati e per questo non è stato positivo, ma molto dipende dagli ambiti e dai momenti, e un allenatore deve tener conto di tante cose”.

VERSO NAPOLI-JUVENTUS

“Napoli-Juventus è una gara con tanti aspetti emotivi interessanti. Non conosco gli stati d’animo delle due squadra adesso, ma di certo sarà una gara importante. Non tiferò per una o per l’altra, ma non mi fa star bene vedere il Napoli in quella posizione visto tutto il lavoro che abbiamo fatto lì. Era impossibile non festeggiare dopo quel gol di Koulibaly a Torino a fine partita: non abbiamo programmato i festeggiamenti, ma di certo non condizionarono le gare successive”.

GLI INFORTUNI DEI GIOCATORI DEL NAPOLI

“Quando ero a Napoli avevamo pochi infortuni perché c’era un connubio tra le varie componenti. Avevamo una comunicazione quotidiana con rispetto dei ruoli. Dopo 3 anni vissuti in maniera così intensa a Napoli era giusto cambiare perché avevamo tirato fuori il massimo da ogni giocatore e loro avevano bisogno di altri stimoli”.

