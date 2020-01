Sportitalia – Contatti tra Inter e Napoli per Allan. Anche le squadre europee sono interessate al giocatore brasiliano

CALCIOMERCATO NAPOLI, Allan suscita l’interesse dell’Inter e non solo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto durante la diretta televisiva su SportItalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

INTER E NAPOLI PER ALLAN

“L’Inter e il Napoli hanno parlato di Allan, d’altronde piace anche a Sarri e al Paris Saint Germain. È un discorso da rinviare alla prossima estate. È possibile che lasci il Napoli – malgrado un rinnovo fino al 2024 – con la Fiorentina è stato sostituito e ieri era in tribuna perchè non era nelle condizioni per poter giocare, cosi ci hanno detto”.

