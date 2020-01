Di Lorenzo: “Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento di stasera. Sono contento di questo risultato ma devo continuare a crescere con il Napoli!”

Di Lorenzo commenta la partita vinta contro la Lazio

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giovanni Di Lorenzo in mixed zone risponde ad alcune domande, dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

Quanto vale questo passaggio alla semifinale di Coppa Italia per la vostra autostima?

È importantissimo per noi, vogliamo arrivare fino alla fine. Stasera abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, contro un Lazio che veniva da 11 vittorie consecutive. Dobbiamo ripartire da stasera.

Prestazione eccellente dal punto di vista tattico, ma anche mentalmente si è vista una lucidità che è durata fino al 95′, questa può essere la partita della svolta?

Si, sicuramente è un punto di partenza e siamo arrivati in fondo tutti insieme con la spinta anche dei tifosi, che è stata importantissima, e ripeto siamo contenti di aver passato questo turno.

Partita di cuore e di sacrificio, in un colpo avete ritrovato pubblico, vittoria e un risultato importante. Che stimolo può darvi per il proseguo del Campionato?

Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, che era mancato nelle ultime partite. Soprattutto nell’ultima contro la Fiorentina, soprattutto per l’atteggiamento sbagliato. Stasera abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.

Hai girato tra più ruoli, che impatto hai avuto in questa stagione?

Sono contento di aver giocato così tante partite, ma il Campionato non finisce oggi, c’è da lavorare. Devo continuare a crescere”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI