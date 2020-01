UFFICIALE – Sorrentino annuncia il ritiro, lascia il calcio giocato a 40 anni

Sorrentino lascia il calcio giocato.

Stefano Sorrentino ha annunciato in diretta tv il suo abbandono al calcio giocato. Il portiere classe ’79 ha rivelato la sua decisione, poco fa, negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Da oggi do l’addio al calcio, l’ho deciso in questi giorni. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A fino a 40 anni. Ci sono state delle offerte in questi mesi, ma niente che mi emozionasse. Per questo faccio un passo indietro e inizio a pensare a cosa fare da grande”

