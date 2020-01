UFFICIALE – Gaetano è un nuovo giocatore della Cremonese!

Gaetano è un nuovo giocatore della Cremonese!

Mancava oramai solo l’annuncio ufficiale, arrivato qualche minuto fa, Gianluca Gaetano è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese! Ad annunciarlo è stato il club con un comunicato. L’oramai ex azzurrino può dare il via alla sua nuova avventura in Serie B.

“L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Napoli le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo”.

