Napoli-Lazio, Allan e Mertens inquadrati in tribuna: guardano la partita fianco a fianco dopo il presunto litigio

Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si sta disputando in questo momento allo Stadio San Paolo. Gli azzurri conducono al momento per 1-0, ma la partita è di quelle più accese, in meno di 30′ entrambe le squadre hanno subito un’espulsione!

Tuttavia, l’interesse non solo è in campo ma anche sugli spalti, dove le telecamere inquadrano Allan e Mertens seduti fianco a fianco in tribuna. Una notizia alquanto positiva, considerate le recenti le voci di una presunta lite tra i due al termine della partita di Campionato contro la Fiorentina.

La condizione non perfetta del brasiliano e l’assenza di un mese del calciatore belga che si è presentato solo dalla scorsa settimana a Castel Volturno, i motivi.

