Lazio, Parolo: “Siamo stati sfortunati contro il Napoli! Adesso puntiamo al Campionato. Espulsione Leiva? Che esagerazione!”

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, dopo la sconfitta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato:

“La Lazio ha cercato di pareggiare, cosa è mancato?

È mancato il gol, ma soprattutto la fortuna. Bel gol quello di Insigne. Abbiamo provato a pareggiare in tutti i modi, abbiamo creato tanto ma non concretizzato. La voglia era quella di passare il turno, abbiamo dato tanto in campo”.

LAZIO DERBY CON LA ROMA

“Abbiamo dimostrato di voler fare tanto. con questa voglia affronteremo il derby e daremo l’anima per vincere. Quest’anno siamo più bravi in Campionato, nelle coppe meno.

È un percorso di crescita, la vittoria di Coppa Italia dell’anno scorso ci ha dato la consapevolezza di essere una quadra importante. Siamo un bel gruppo e stiamo facendo piccoli passi. Sono 6 anni che sono in questa squadra, e passo dopo passo si sta costruendo qualcosa.

Hai parlato con Leiva?

Non c’entra niente, è stata un esagerazione!“.