Inzaghi dopo Napoli-Lazio: “Napoli grande squadra ma non meritava la vittoria. Oggi siamo stati molto sfortunati”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di RAI Sport dopo la sconfitta per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli

Il Napoli ha eliminato la Lazio questa sera nel match dei quarti di finale di Coppa Italia per il risultato di 1-0 con la rete di Lorenzo Insigne arrivata solo al secondo minuto. Queste le sue parole in conferenza per la RAI post-gara:

“L’espulsione di Lucas Leiva ha pesato sulla partita? Moltissimo, ma comunque il Napoli non meritava di vincere. È sicuramente stato molto ingenuo Leiva ma l’arbitro ha fatto il suo perché il fallo non c’era“.

“Il Napoli resta una grandissima squadra ma noi abbiamo tenuto il campo per tutta la partita, abbiamo fatto 14 tiri a 4, preso 2 pali e sbagliato un rigore: abbiamo avuto tanta sfortuna. Ci pesa essere usciti dalla Coppa Italia, di cui portiamo lo stemma sul petto. Volevamo questa semifinale, e oggi meritavamo noi, magari 15 giorni fa ci stava il pareggio ma oggi no e nemmeno la sconfitta“.

“Correa? È un elemento importante per noi. Oggi ha giocato 40 minuti dopo aver recuperato la condizione fisica e li ha giocati alla grande. Dispiace essere usciti ma ora dobbiamo pensare al derby con la Roma, mancano 5 giorni per recuperare le forze“.

“Stasera pensavamo solo a questa partita, volevamo il passaggio del turno che non è arrivato. Il calcio è anche questo e bisogna accettarlo. Non ho fatto calcoli per la sfida con la Roma, oggi ho schierato la squadra che poteva darmi più certezze per battere il Napoli, ma non siamo riusciti a vincere nonostante abbiamo tenuto meglio il campo noi“.