Insigne: “Non giocheremo come contro la Fiorentina! Faremo di tutto per passare il turno contro la Lazio”

Lorenzo Insigne rilascia alcune parole prima del match Napoli-Lazio, Coppa Italia

Nel prepatita di Napoli – Lazio, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di RaiSport. Ecco quanto evidenziato:

NAPOLI-LAZIO, LORENZO INSIGNE

“Pensiamo alla partita di stasera e cerchiamo di passare il turno. Ci stiamo impegnando per soddisfare le richieste del mister. Con la Fiorentina abbiamo commesso errori, c’è un grande rammarico. Non bisogna abbattersi, usiamo la testa e ognuno di noi cercherà di mettere qualcosa in più perchè non possiamo accettare di occupare quella posizione in classifica”.

