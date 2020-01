Il Napoli cerca un bomber: Caputo prima scelta, Petagna e Lasagna le alternative. Piatek e Schick da valutare

Il Napoli è alla ricerca di un bomber, parte il totonomi.

Il Napoli è alla ricerca di un bomber, non solo per tamponare le assenze del presente ma anche in vista del futuro, con il pensiero alla prossima stagione. A tal proposito l’edizione odierna del Mattino apre al totonomi.

Il Napoli cerca un bomber, Caputo in pole ma non solo

Una delle opzioni sarebbe Caputo del Sassuolo, ottimo per il 4-3-3 di Gattuso, da verificare però la disponibilità del club emiliano che al momento non ne vuole sapere di cederlo. Petagna della Spal e Lasagna dell’Udinese, anche loro al vaglio del club azzurro, sono strade difficilmente percorribili al momento, le loro squadre mai e poi mai si priverebbero di loro a metà stagione.

Ecco palesarsi dunque la possibilità del rossonero Piatek, molto probabilmente in uscita dopo l’arrivo di Ibrahimovic, qualora il Napoli fosse interessato. Un’altra idea possibile è Schick del Lipsia, difficile anche questa in quanto l’attaccante è uno dei titolarissimi della rosa.

