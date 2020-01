FOTO – Napoli-Lazio, rigore per i biancocelesti: clamorosa papera di Immobile!

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si sta disputando in questo momento allo Stadio San Paolo. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 2′ con una splendida rete segnata dal capitano Lorenzo Insigne.

Poi l’insidia, quando al 10′ l’arbitro fischia un rigore contro i padroni di casa. Sul dischetto Immobile, che si rende protagonista di una papera incredibile! L’attaccante scivola col piede d’appoggio, il mancino, alla battuta del rigore e conclude alto col destro.

Immobile non si è capacitato del gesto, a tal punto che ha detto ad Inzaghi che cercava di rincuorarlo: “Non mi è mai capitata una cosa del genere”.

