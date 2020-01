De Laurentiis: “Il problema di Napoli? Non ha mai vinto in passato. I due scudetti merito di Maradona, ma è stato un malus..”

Aurelio de Laurentiis ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Red Bull.

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La scorsa primavera Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Red Bull. Da quelle dichiarazioni l’azienda ha realizzato un bel documentario sulla città e sul Calcio Napoli. Eccovene qualche stralcio:

“Il problema di Napoli è che è una città meravigliosa e unica al mondo, ma in passato non ha mai vinto. Hanno vinto solo due scudetti, merito dell’avere in rosa il più grande calciatore della storia. Questo è stato un malus, è come quando hai la donna più bella del mondo e lei divorzia da te, potrai mai accontentarti e trovare di meglio? Dopo Maradona abbiamo sfornato calciatori quali Lavezzi, Cavani e Higuain. Anche adesso ne abbiamo tanti in rosa di molto forti come Insigne e Mertens”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI