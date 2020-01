SERIE A – Crollo a sorpresa dell’Atalanta: la Spal vince a Bergamo 1-2! Bergamaschi al quinto posto (CLASSIFICA)

CLASSIFICA E RISULTATI SERIE A, VENTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO 2019-2020

CLASSIFICA SERIE A – Si è conclusa la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. La Spal vince a Bergamo contro l’Atalanta per 1-2 grazie alla rimonta di Petagna e Valoti sul gol di Ilicic al 16′, ma resta comunque in zona retrocessione. La doppietta di Ronaldo contro il Parma, salda il primo posto in classifica della Juventus. Schiacciata la Sampdoria per 5-1 dalla Lazio, quest’ultima posizionata al terzo posto a 2 punti dall’Inter che ha pareggiato per 0-0 contro il Lecce, e a sei punti dalla capolista.

Il Napoli non riesce a trovare un spiraglio, perdendo in casa contro la Fiorentina per 0-2. La Roma vince a Genova con il Genoa per 3-0. Tre vittorie consecutive per il Milan che vince contro l’Udinese per 3-0, posizionandosi sopra il Torino che subisce una sconfitta dal Sassuolo di 2-1. Pareggio per il Bologna che ha giocato in casa contro il Verona, partita terminata 1-1, e per il Brescia che nonostante la doppietta di Torregrossa non riesce a portare la vittoria a casa contro il Cagliari, infatti finita 2-2.

ECCO LA FOTO DELLA CLASSIFICA

