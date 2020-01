Sconcerti: “L’Italia deride il Napoli, è l’ora di smetterla! Spero la causa di tutto non siano le multe, sarebbero piccoli uomini”

Sconcerti esprime il suo parere in merito al clima burrascoso del Napoli

Il giornalista Mario Sconcerti la rilasciato alcune parole durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

LA SITUAZIONE DEL NAPOLI SUSCITA PIACERE IN ITALIA

“Io spero che la faccenda delle multe non sia la causa di tutto, sarebbe da piccoli uomini. Negare se stessi per una multa, seppur molto salata, mi sembrerebbe una controindicazione gravissima. È l’ora di smettere di far sorridere l’Italia, io vengo da fuori, sento le cose che si dicono, c’è meraviglia ma anche un pò di piacere di vedere il Napoli in questa situazione, è il momento di finirla”.

