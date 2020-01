Juve Stabia, l’ex d.s. Amodio: “Inutile alzare polemiche contro un Napoli in difficoltà. Questo clima peggiora le cose!”

Roberto Amodio dice la sua in merito alla situazione attuale del Napoli

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Roberto Amodio, ex calciatore italiano ed ex dirigente sportivo della Juve Stabia, è intervenuto a ”Si Gonfia la Rete” su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

UN NAPOLI IN DIFFICOLTÀ

“Capisco il momento che sta attraversando il Napoli che ha perso certezza, fiducia e tranquillità però si sta creando un clima distruttivo intorno a questa squadra. Non arrivano i risultati e la difficoltà sta tutta lì, ma polemizzare non aiuta la squadra a venir fuori da questa situazione. In più, ci sono tanti infortunati e la difesa si trova a giocare con calciatori fuori ruolo”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI