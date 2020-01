RAI – 3 nomi per l’attacco del Napoli: Petagna, Lasagna e Piatek gli indiziati ma va prima ceduto Llorente

Napoli pronto a intervenire ancora in questa sessione di calciomercato, questa volta in attacco: spuntano i nomi di Petagna, Lasagna e Piatek

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nuovo possibile acquisto in attacco in questa sessione di mercato invernale per il Napoli di Gennaro Gattuso. La notizia della ricerca di nuovo centravanti per la squadra azzurra la riferisce il collega Ciro Venerato, direttamente su Rai 2 durante la trasmissione televisiva La Domenica Sportiva.

Secondo quanto riporta il noto giornalista, il club azzurro sarebbe interessato all’acquisto di un centravanti tra Andrea Petagna, Kevin Lasagna e Krzysztof Piatek, attaccanti rispettivamente di SPAL, Udinese e Milan, per cercare di rinforzare un attacco che in questa stagione ha concretizzato molto poco. 3 profili che il Napoli monitora ma per acquistare serve prima necessariamente vendere: probabile, infatti, la cessione dello spagnolo Fernando Llorente qualora si intendesse approfondire i discorsi per uno dei tre attaccanti. Che essi possano essere dei rinforzi giusti per il reparto offensivo del Napoli?

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI