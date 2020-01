Sportitalia – Dopo Rrahmani, entro martedì il Napoli vuole chiudere per Sofyan Amrabat

Secondo la TV Sportitalia martedì 21 gennaio il Napoli tenterà l’affondo decisivo per Sofyan Amrabat

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Chiusa la trattativa per l’acquisto di Amir Rrahmani, centrale difensivo kosovaro dell’Hellas Verona, che arriverà a giugno con 14 milioni di euro più bonus che entreranno nelle casse degli scaligeri, ora il Napoli vuole chiudere per il secondo colpo dai gialloblù: si insegue, infatti, da diverso tempo, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riportato questa sera dall’emittente televisiva Sportitalia e dal giornalista in trasmissione Alfredo Pedullà, il club azzurro sarebbe pronto all’affondo decisivo che avverrà nella giornata di martedì 21 gennaio. Il Napoli spera di trovare l’accordo definitivo per acquistare Amrabat per il prossimo giugno e strappare il calciatore alla concorrenza (Inter e Fiorentina su tutte), cercando di limare i dettagli più aspri della trattativa, quelli legati al contratto del mediano.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI