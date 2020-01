CdS, Marolda sicuro: “De Laurentiis doveva vendere i big del Napoli, e non avere paura della piazza!”

Ciccio Marolda dice la sua in merito alle decisioni che doveva prendere De Laurentiis

Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto durante la diretta televisiva a Il Bello del Calcio su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

LE DECISIONI DI DE LAURENTIIS

“Il vero errore di De Laurentiis è stato non mandare via i giocatori più importanti per paura della piazza! Doveva mandarli via”.

