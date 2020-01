Pioggia di critiche su Mario Balotelli dopo il cartellino rosso in Brescia-Cagliari. Lui risponde: “Continuate pure”

Pioggia di insulti sui social di Mario Balotelli per l’espulsione arrivata in Brescia-Cagliari di quest’oggi

Mario Balotelli, centravanti del Brescia, nella sfida delle ore 15 di quest’oggi pareggiata 2-2 contro il Cagliari è stato espulso oggi dopo soli 8 minuti dal suo ingresso in campo. Subissato di critiche dai followers sui social network, Super Mario ha risposto così in un messaggio pubblicato sulle proprie Instagram Stories alle polemiche che lo stanno bersagliando in queste ore:

“È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo positivo o troppo negativo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuare a giudicarmi come volete”.