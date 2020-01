Faggiano, ds Parma: “Sepe tra i cinque portieri migliori in Italia. Nei due anni in naftalina a Napoli non se ne sono accorti”

Parole di elogio da parte di Daniele Faggiano, ds del Parma, all’indirizzo dell’estremo difensore ducale ex Napoli

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Immediatamente prima del match di questa sera tra Juventus e Parma, valevole per il ventesimo turno di campionato, ai microfoni di Sky Sport ha preso la parola Daniele Faggiano, ds del club ducale. Durante la sua intervista, Faggiano ha avuto modo anche di elogiare uno dei giocatori della formazione del Parma arrivati recentemente da Napoli, nello specifico si parla del portiere Luigi Sepe. Queste le sue parole sul numero uno ducale:

“Sepe ormai è un nostro calciatore, su di lui abbiamo l’obbligo di riscatto. Siamo contenti di lui, è uno dei cinque migliori portieri in Italia. Stando per due anni in naftalina a Napoli non se ne sono mai accorti. Abbiamo selezionato lui anche per le sue grandi qualità tecniche“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI