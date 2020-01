Striscioni contro Conte durante Lecce-Inter: “Uomo senza identità”, “Sei la me**a della nostra città”

I tifosi del Lecce non hanno riservato una bella accoglienza al loro compaesano Antonio Conte durante Lecce-Inter

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Per Antonio Conte, allenatore dell’Inter, una trasferta nella sua Lecce non può essere una partita qualunque. Il tecnico nerazzurro, infatti, è nativo proprio del capoluogo salentino. Tuttavia, oggi non ha avuto un’accoglienza tanto piacevole dai tifosi leccesi, e il coach ex Juve non può tornare a casa contento, sia per la vittoria sciupata dalla sua Inter sia per la “ospitalità” riservatagli.

Il Corriere dello Sport, infatti, ha riportato nella sua edizione online due striscioni apparsi sugli spalti dello Stadio Via del Mare oggi pomeriggio. “Conte uomo senza identità“, “Sei la me**a della nostra città“. Questo recitavano tali striscioni degli ultras salentini.

Già sicuramente amareggiato per i due punti persi dalla sua Inter quest’oggi, crediamo Antonio Conte tornerà a Milano parecchio amareggiato per quanto scrittogli dai suoi compaesani. Sicuramente il calcio non ha assistito a un bello spettacolo questo pomeriggio a Lecce.